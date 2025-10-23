Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Минивэн Voyah Dream+ скоро приедет в РФ. Названы его конкуренты

Обновленный минивэн Voyah Dream+ будут поставлять в Россию напрямую из Китая

Обновленный минивэн с рекордным запасом хода и уникальными опциями готов бросить вызов премиальным моделям, но его цена может стать сюрпризом.

Рекомендуем
Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Российский рынок готовится к появлению обновленного минивэна Voyah Dream+, который выйдет в продажу в конце 2025 года.

Согласно оценкам экспертов, прямым конкурентом модели станет лишь один официально представленный в России автомобиль – WEY 80 от GWM. Однако реальная борьба за покупателей развернется на более широком поле, куда войдут популярные в параллельном импорте модели: Zeekr 009, Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class. Кроме того, частично конкурировать с Dream+ смогут и просторные трехрядные кроссоверы, такие как Lixiang L9.

Главным технологическим преимуществом новинки называют гибридную силовую установку с самой емкой батареей в своем классе – 62,5 кВтч. Дополнительными козырями производителя стали редкая для минивэнов подруливающая задняя ось, улучшающая маневренность, и современные кресла с системой массажа на 26 точек.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Минивэн Voyah Dream+
Минивэн Voyah Dream+

При этом информация о ценах и комплектациях Dream+ пока остается недоступной. Поставлять автомобили в Россию будут напрямую из Китая.

Это означает, что на него не распространится государственная программа льготного автокредитования, что сделает новинку самой дорогой в линейке Voyah, за исключением эксклюзивной четырехместной версии Dream First.

Минивэн Voyah Dream+
Минивэн Voyah Dream+

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом локализованная в России модель Dream EVR Long Range продолжит продаваться на российском рынке с учетом государственной субсидии с выгодой до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Таким образом, обновленный Dream+ сыграет роль имиджевого флагмана, демонстрирующего современные технологии бренда. Среди основных – 800-вольтовая архитектура для ускоренной зарядки, запас хода до 1220 км и интеллектуальная система на базе разработок Huawei.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Voyah
Количество просмотров 161
23.10.2025 
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Dream

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв