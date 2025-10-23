Минивэн Voyah Dream+ скоро приедет в РФ. Названы его конкуренты

Обновленный минивэн Voyah Dream+ будут поставлять в Россию напрямую из Китая

Обновленный минивэн с рекордным запасом хода и уникальными опциями готов бросить вызов премиальным моделям, но его цена может стать сюрпризом.

Российский рынок готовится к появлению обновленного минивэна Voyah Dream+, который выйдет в продажу в конце 2025 года.

Согласно оценкам экспертов, прямым конкурентом модели станет лишь один официально представленный в России автомобиль – WEY 80 от GWM. Однако реальная борьба за покупателей развернется на более широком поле, куда войдут популярные в параллельном импорте модели: Zeekr 009, Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class. Кроме того, частично конкурировать с Dream+ смогут и просторные трехрядные кроссоверы, такие как Lixiang L9.

Главным технологическим преимуществом новинки называют гибридную силовую установку с самой емкой батареей в своем классе – 62,5 кВтч. Дополнительными козырями производителя стали редкая для минивэнов подруливающая задняя ось, улучшающая маневренность, и современные кресла с системой массажа на 26 точек.

Минивэн Voyah Dream+

При этом информация о ценах и комплектациях Dream+ пока остается недоступной. Поставлять автомобили в Россию будут напрямую из Китая.

Это означает, что на него не распространится государственная программа льготного автокредитования, что сделает новинку самой дорогой в линейке Voyah, за исключением эксклюзивной четырехместной версии Dream First.

Минивэн Voyah Dream+

При этом локализованная в России модель Dream EVR Long Range продолжит продаваться на российском рынке с учетом государственной субсидии с выгодой до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Таким образом, обновленный Dream+ сыграет роль имиджевого флагмана, демонстрирующего современные технологии бренда. Среди основных – 800-вольтовая архитектура для ускоренной зарядки, запас хода до 1220 км и интеллектуальная система на базе разработок Huawei.