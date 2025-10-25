#
В Самарской области начались тесты беспилотного аэротакси

Федорищев: Из Самары до Тольятти можно будет долететь на аэротакси за 20 минут

Новый вид транспорта, беспилотное аэротакси, способное в перспективе связать крупнейшие города Поволжья, начали тестировать в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В тестовом режиме сейчас экспериментируем с аэротакси. Я сам летал, но больше на полигоне, не над рекой. Между Самарой и Тольятти шикарная Волга, национальный парк "Самарская Лука". Сейчас доехать из центра в центр [занимает] 1,5-2 часа, на аэротакси это будет 20 минут. Но это будут 20 минут над красивейшим нацпарком. Это и туризм, и бизнес-туризм», – рассказал Федорищев в ходе форума РЭЦ «Сделано в России».
По консервативной оценке, стоимость аэротакси, как изделия, составит около 50 млн рублей, но добавленная стоимость проекта будет колоссальной, отметил Федорищев.

По его мнению, развитие аэротакси может поменять экономику городов и сделает Самару, Тольятти и Сызрань «не просто агломерацией, а единым экономическим пространством для жизни, работы и учебы», цитирует источник главу региона.

Федорищев считает, что сроки реализации проекта могут составить 5-10 лет при условии успешной работы в этом направлении и «чистого неба» без ограничений по полетам.

Источник:  ТАСС
