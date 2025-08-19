Новая реальность
Государство снова поддержит АВТОВАЗ — вот что известно

Федорищев: власти намерены поддержать АВТОВАЗ на фоне снижения загрузки завода

В ходе оперативного совещания в правительстве Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев сообщил о мерах поддержки АВТОВАЗа, разрабатываемых ввиду падения загрузки на предприятии.

«Мы все знаем как много людей трудилось и трудится на АВТОВАЗе, сейчас это 40-тысячный коллектив, а еще в кооперации работает 15 тысяч человек только на территории Самарской области. Видят в новостях, видят по своей работе, что загрузка падает», – отметил Федорищев.

Как отмечает источник, глава региона связал падение загрузки завода с «вынужденным, но правильным» решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

Федорищев сообщил, что просил о федеральной поддержке АВТОВАЗа (с софинансированием около 12% из Самарской области) на личных встречах с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, руководителем Минпромторга РФ Антоном Алихановым и главой министерства финансов РФ Антоном Силуановым.

Кроме того, с Ростехом обсуждается вопрос о предоставлении заводу налоговых льгот в рамках специнвестконтракта (СПИК), рассказал глава самарского региона. По его словам, тут речь именно о поддержке налоговыми льготами, а не о прямом финансировании, и главной задачей является «не уронить автопром, а наращивать». Напомним, осенью АВТОВАЗ может перейти на четырехдневку. На самом предприятии объясняют это ситуацией на авторынке, который находится под давлением макроэкономики.

Источник:  Интерфакс
Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
19.08.2025 
