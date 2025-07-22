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АВТОВАЗ сокращает производство?

АВТОВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю осенью 2025 года

Из-за сложившихся на авторынке условий АВТОВАЗ может изменить режим работы. Приводим сообщение производителя полностью.

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«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей).

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В связи с этими условиями АО «АВТОВАЗ» в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем, компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов.

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АВТОВАЗ предпринимает все необходимые шаги для обеспечения стабильной работы предприятия, включая продолжение активностей по разработке и постановке на производство новых моделей и по стимулированию продаж (в том числе масштабные программы скидок). Выполнение принятых социальных обязательств будет продолжено в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором».

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 281
22.07.2025 
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