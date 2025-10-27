#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше
27 октября
В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше
«Коммерсант»: цены на техосмотр в некоторых...
Как изменились привычки современного автомобилиста в РФ – исследование
27 октября
Как изменились привычки современного автомобилиста в РФ – исследование
Сбер нарисовал портрет водителя в 2025 году:...
Заводы Toyota и Nissan могут встать: названа причина
27 октября
Заводы Toyota и Nissan могут встать: названа причина
Проблемы с поставками чипов из КНР грозят...

В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше

«Коммерсант»: цены на техосмотр в некоторых регионах вырастут с 2026 года

Сразу в нескольких регионах России готовятся поднять тарифы на эту процедуру. Официальные документы, устанавливающие новые цены, уже появились на портале правовой информации.

Рекомендуем
Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Так, в Амурской области проверка легкового автомобиля подорожает почти на 50 рублей, достигнув 1855 рублей.

В Ростовской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Мордовии и Еврейской автономной области рост составит около 100 рублей. Информации по остальным регионам пока нет.

При этом важно помнить, что с 1 сентября 2025 года к этой сумме добавилась новая государственная пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра. Министерство разъясняло, что уплачивать пошлину должен автовладелец

Более того, в 2026 году Федеральная антимонопольная служба планирует ввести минимальный порог стоимости техосмотра в 1150 рублей без учета госпошлины, что может спровоцировать очередной виток подорожания этой услуги по всей стране.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Согласно действующим правилам, техосмотр является обязательным для владельцев легковых автомобилей при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет, а также в случае внесения изменений в их конструкцию.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ежегодный осмотр таких автомобилей завершается выдачей более 5,4 млн диагностических карт. Стоимость данной процедуры регулируется субъектами Федерации на основе методических рекомендаций, предоставляемых Федеральной антимонопольной службой.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
27.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0