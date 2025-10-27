В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше

«Коммерсант»: цены на техосмотр в некоторых регионах вырастут с 2026 года

Сразу в нескольких регионах России готовятся поднять тарифы на эту процедуру. Официальные документы, устанавливающие новые цены, уже появились на портале правовой информации.

Так, в Амурской области проверка легкового автомобиля подорожает почти на 50 рублей, достигнув 1855 рублей.

В Ростовской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Мордовии и Еврейской автономной области рост составит около 100 рублей. Информации по остальным регионам пока нет.

При этом важно помнить, что с 1 сентября 2025 года к этой сумме добавилась новая государственная пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра. Министерство разъясняло, что уплачивать пошлину должен автовладелец

Более того, в 2026 году Федеральная антимонопольная служба планирует ввести минимальный порог стоимости техосмотра в 1150 рублей без учета госпошлины, что может спровоцировать очередной виток подорожания этой услуги по всей стране.

Согласно действующим правилам, техосмотр является обязательным для владельцев легковых автомобилей при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет, а также в случае внесения изменений в их конструкцию.

Ежегодный осмотр таких автомобилей завершается выдачей более 5,4 млн диагностических карт. Стоимость данной процедуры регулируется субъектами Федерации на основе методических рекомендаций, предоставляемых Федеральной антимонопольной службой.