Новый сбор за техосмотр: кто и за что заплатит

МВД России внесло ясность в вопрос о плате за внесение данных в систему ЕАИСТО

Министерство внутренних дел России (МВД) предоставило разъяснения относительно новой пошлины, которая начнет взиматься с 1 сентября.

Поводом для уточнений стал запрос от ассоциации «Ермак», представляющей интересы операторов пунктов технического осмотра. Речь идет о плате в размере 500 рублей, которая предусмотрена поправками в Налоговый кодекс и связана с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты.

Согласно позиции МВД, обязанность по уплате государственной пошлины возлагается непосредственно на владельца транспортного средства. Это пояснение стало ответом на возникшие вопросы со стороны бизнеса, поскольку в тексте закона не было прямо указано, кто является плательщиком – оператор, проводящий техосмотр, или автовладелец. Диагностическая карта, которая формируется в электронном виде по итогам процедуры, является обязательным документом для ряда ситуаций.

Напомним, что с 2021 года легковые автомобили старше четырех лет должны проходить техосмотр в обязательном порядке только при перерегистрации транспортного средства или внесении изменений в его конструкцию.

Ежегодно в России выдается более 5,4 миллиона диагностических карт для легкового транспорта. Что касается стоимости самого техосмотра, тарифы на него устанавливаются регионами на основе методики Федеральной антимонопольной службы.