Техосмотр в России может подорожать
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о повышении стоимости технического осмотра автомобилей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предполагается, что минимальная цена техосмотра для легковых автомобилей вырастет с 913 до 1360 рублей.
Как пояснили в пресс-службе, новые тарифы планируется включить в обновленную методику ФАС, которая сейчас согласовывается с другими органами власти. Изменение цен затронет почти 6 миллионов автовладельцев.
В то же время региональные власти смогут установить более высокую цену в зависимости от местных условий и расчетов. Также ФАС рассматривает возможность введения государственной пошлины за передачу данных о прохождении техосмотра в базу данных МВД.
