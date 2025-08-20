#
Техосмотр в России может подорожать

ФАС обсуждает возможность увеличения стоимости техосмотра машин в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о повышении стоимости технического осмотра автомобилей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что минимальная цена техосмотра для легковых автомобилей вырастет с 913 до 1360 рублей.

Как пояснили в пресс-службе, новые тарифы планируется включить в обновленную методику ФАС, которая сейчас согласовывается с другими органами власти. Изменение цен затронет почти 6 миллионов автовладельцев.

В то же время региональные власти смогут установить более высокую цену в зависимости от местных условий и расчетов. Также ФАС рассматривает возможность введения государственной пошлины за передачу данных о прохождении техосмотра в базу данных МВД.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  РИА Новости
20.08.2025 
