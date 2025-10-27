#
В Минэнерго рассказали, когда цены на топливо перестанут расти
27 октября
Цивилев: Осенью спрос на топливо снижается, а на НПЗ завершаются плановые ремонты

Глава Минэнерго Сергей Цивилев объяснил, как осеннее снижение спроса и завершение ремонтов на заводах помогут уравновесить рынок топлива и остановить рост цен.

По словам министра, летний рост цен на топливо был вызван сочетанием плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и традиционно высокого сезонного спроса. Ситуацию усугубили сообщения о временных остановках производства, что спровоцировало ажиотажный спрос. Цивилев отметил, что правительство взяло ситуацию под контроль, введя ограничение экспорта и скорректировав демпферные механизмы, что помогло остановить рост цен на оптовом рынке.

Осенью, как ожидается, рынок придет в равновесие благодаря естественному снижению спроса и полному возобновлению работы НПЗ после ремонтов. Это приведет к тому, что объем производства будет существенно превышать внутреннее потребление, создавая избыток топлива.

Министерство координирует работу с производителями и логистическими компаниями, включая РЖД, для обеспечения бесперебойных поставок. Что касается экспорта бензина, то решение о его возобновлении будет приниматься по ситуации, в зависимости от динамики запасов.

Цивилев подчеркнул, что правительство считает стабильное обеспечение топливом абсолютным приоритетом и продолжит применять все необходимые меры для поддержания баланса. В перспективе завершающая программа модернизации НПЗ позволит дополнительно нарастить производственные мощности, что снизит риски повторения кризисных ситуаций в будущем.

Таким образом, благодаря принятым мерам и сезонным факторам Минэнерго ожидает осенью стабилизации цен на оптовом рынке топлива.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
27.10.2025 
Фото:freepik / freepik
