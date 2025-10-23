#
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Стоимость бензина изменилась: где он подорожал и подешевел

Росстат: розничные цены на бензин и дизель продолжают увеличиваться

Средние розничные цены на бензин с 14 по 20 октября выросли на 38 копеек и составили 65,20 руб. за литр. Также наблюдается рост стоимости дизельного топлива на 32 копейки, сейчас она составляет 73,56 руб. за литр. Эти данные были предоставлены Росстатом.

Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

В частности, цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 40 коп. и стала 62,13 руб. за литр; АИ-95 подорожал на 35 копеек, теперь цена составляет 67,21 руб.; марки АИ-98 и выше выросли на 39 копеек, до 86,85 руб. за литр.

Увеличение цен на бензин произошло в 75 регионах России, причем наибольшее повышение зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – на 6,4%. Снижение цен наблюдалось только в 3 регионах, причем в Ивановской области наблюдалось падение на 1,0%.

В Москве минимальная цена бензина АИ-92 варьировалась от 58,59 до 65,99 руб. за литр, для АИ-95 – от 64,49 до 75,99 руб., а для АИ-98 и выше – от 85,10 до 91,66 руб. В Санкт-Петербурге цены на АИ-92 составили от 59,50 до 70,00 руб., АИ-95 – от 64,05 до 73,50 руб., АИ-98 и выше – от 87,20 до 91,54 руб. за литр.

Сравнение цен с декабрем 2024 года показало, что стоимость АИ-92 выросла на 12,4%, АИ-95 – на 11,2%, а АИ-98 и выше – на 4,8%, в среднем поднявшись на 11,6%. Дизельное топливо подорожало на 4,8%. Индекс потребительских цен за указанный период составил 0,22%, с начала года рост цен составил 4,95%.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
23.10.2025 
