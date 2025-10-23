Стоимость бензина изменилась: где он подорожал и подешевел

Росстат: розничные цены на бензин и дизель продолжают увеличиваться

Средние розничные цены на бензин с 14 по 20 октября выросли на 38 копеек и составили 65,20 руб. за литр. Также наблюдается рост стоимости дизельного топлива на 32 копейки, сейчас она составляет 73,56 руб. за литр. Эти данные были предоставлены Росстатом.

В частности, цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 40 коп. и стала 62,13 руб. за литр; АИ-95 подорожал на 35 копеек, теперь цена составляет 67,21 руб.; марки АИ-98 и выше выросли на 39 копеек, до 86,85 руб. за литр.

Увеличение цен на бензин произошло в 75 регионах России, причем наибольшее повышение зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – на 6,4%. Снижение цен наблюдалось только в 3 регионах, причем в Ивановской области наблюдалось падение на 1,0%.

В Москве минимальная цена бензина АИ-92 варьировалась от 58,59 до 65,99 руб. за литр, для АИ-95 – от 64,49 до 75,99 руб., а для АИ-98 и выше – от 85,10 до 91,66 руб. В Санкт-Петербурге цены на АИ-92 составили от 59,50 до 70,00 руб., АИ-95 – от 64,05 до 73,50 руб., АИ-98 и выше – от 87,20 до 91,54 руб. за литр.

Сравнение цен с декабрем 2024 года показало, что стоимость АИ-92 выросла на 12,4%, АИ-95 – на 11,2%, а АИ-98 и выше – на 4,8%, в среднем поднявшись на 11,6%. Дизельное топливо подорожало на 4,8%. Индекс потребительских цен за указанный период составил 0,22%, с начала года рост цен составил 4,95%.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.