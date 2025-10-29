Премии за сообщения о пьяных водителях — это хорошо или нет?

Кадаков: Тенденция делегирования гражданам репрессивных функций слегка пугает

В России все большее распространение получает практика выдачи премирования граждан за информацию о нетрезвом водителе.

Начавшись всего с одной области в 2022-м и получив первое развитие лишь в 2024-м, на данный момент, по информации ТАСС, практика применяется уже в 13 областях и республиках РФ. Главный редактор «За рулем» вспомнил, где и как премируются граждане за сообщение о пьяной езде за рулем, а также поразмышлял о том, к чему может привести эта тенденция, если превратится в систему всероссийского масштаба.

Наиболее крупные выплаты установлены в Амурской области – там информация о пьяном водителе оценивается в 20 тысяч рублей.

20 000 – Амурская область

15 000 – Вологодская область

5000 – Бурятия, Алтай, Нижегородская, Воронежская и Мурманская области, Пермский край

4500 – Оренбургская область

4000 – Ямал

3000 – Коми и Брянская область

2500 – Тува

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Официальной информации о количестве произведенных выплат нет. Но за 20 тысяч рублей добропорядочные граждане уже могут подсуетиться – и установить вечерние пикеты у баров и ресторанов. Главное – чтобы инициативу не захватили городские сумасшедшие в своем желании видеть в каждом потенциального преступника (и повод подзаработать)... Ситуация по регионам разная.

Где-то информация о пьяных водителях поступает, но люди не приходят за вознаграждением – потому что не хотят оформлять бумаги и раскрывать свои персональные данные. Получаются некие анонимки.

Кто-то называет подобную систему информированием, кто-то – доносами на водителей. Истина где-то посередине.

Нет ничего плохого в том, что общими усилиями мы остановим пьяного за рулем. Это даже хорошо. Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Как и наркоман.

Но меня слегка пугает тенденция делегирования гражданам части репрессивных функций – или, если помягче, дисциплинарных. Государству это очень удобно: граждане сами следят друг за другом и сами друг друга штрафуют. Саморегулирующийся механизм.

В Вологде давно уже запустили чат-бота «За безопасность 35», через которого принимают жалобы на водителей – не только за езду в состоянии опьянения, но и за опасные маневры или выезд на встречную полосу.

Через какое-то время – гораздо быстрее, чем в загнивающей Европе – мы начнем сами же штрафовать пешеходов по Face ID за переход улицы в неположенном месте. Это тоже правильно. Потом дело дойдет до зайцев в автобусах и до тех, кто неплотно закрывает дверь в подъезде. И это тоже правильно. Главное – вовремя остановиться.