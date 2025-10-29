Премии за сообщения о пьяных водителях — это хорошо или нет?
В России все большее распространение получает практика выдачи премирования граждан за информацию о нетрезвом водителе.
Начавшись всего с одной области в 2022-м и получив первое развитие лишь в 2024-м, на данный момент, по информации ТАСС, практика применяется уже в 13 областях и республиках РФ. Главный редактор «За рулем» вспомнил, где и как премируются граждане за сообщение о пьяной езде за рулем, а также поразмышлял о том, к чему может привести эта тенденция, если превратится в систему всероссийского масштаба.
Наиболее крупные выплаты установлены в Амурской области – там информация о пьяном водителе оценивается в 20 тысяч рублей.
- 20 000 – Амурская область
- 15 000 – Вологодская область
- 5000 – Бурятия, Алтай, Нижегородская, Воронежская и Мурманская области, Пермский край
- 4500 – Оренбургская область
- 4000 – Ямал
- 3000 – Коми и Брянская область
- 2500 – Тува
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Официальной информации о количестве произведенных выплат нет. Но за 20 тысяч рублей добропорядочные граждане уже могут подсуетиться – и установить вечерние пикеты у баров и ресторанов. Главное – чтобы инициативу не захватили городские сумасшедшие в своем желании видеть в каждом потенциального преступника (и повод подзаработать)... Ситуация по регионам разная.
Где-то информация о пьяных водителях поступает, но люди не приходят за вознаграждением – потому что не хотят оформлять бумаги и раскрывать свои персональные данные. Получаются некие анонимки.
Кто-то называет подобную систему информированием, кто-то – доносами на водителей. Истина где-то посередине.
Нет ничего плохого в том, что общими усилиями мы остановим пьяного за рулем. Это даже хорошо. Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Как и наркоман.
Но меня слегка пугает тенденция делегирования гражданам части репрессивных функций – или, если помягче, дисциплинарных. Государству это очень удобно: граждане сами следят друг за другом и сами друг друга штрафуют. Саморегулирующийся механизм.
В Вологде давно уже запустили чат-бота «За безопасность 35», через которого принимают жалобы на водителей – не только за езду в состоянии опьянения, но и за опасные маневры или выезд на встречную полосу.
Через какое-то время – гораздо быстрее, чем в загнивающей Европе – мы начнем сами же штрафовать пешеходов по Face ID за переход улицы в неположенном месте. Это тоже правильно. Потом дело дойдет до зайцев в автобусах и до тех, кто неплотно закрывает дверь в подъезде. И это тоже правильно. Главное – вовремя остановиться.
