#
Зима на «липучке»: почему россияне массово переходят на нешипованные шины

Авито: продажи «фрикционок» уверенно растут, лидируют марки Triangle и Pirelli

В России стартовал сезон смены автомобильной резины, и данные Авито демонстрируют явный тренд: популярность зимних нешипованных шин активно растет.

Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

За последний год продажи новых «липучек» выросли на 22%, в то время как спрос на шипованные модели остался практически без изменений.

Несмотря на этот рост, классические шипы пока удерживают пальму первенства по общей доле продаж, занимая 37% рынка против 24% у нешипованных аналогов. Среди брендов в обеих категориях выделяются свои фавориты. Абсолютным лидером по доле продаж на классифайде стали нешипованные шины Triangle (15%), а среди шипованных моделей наибольшей популярностью пользуется Pirelli (10%).

Эксперты связывают растущую любовь к «липучкам» с изменениями климата, ведь зимы становятся менее суровыми и снежными. Также свою роль играет и рост парка полноприводных автомобилей, которые отлично управляются на фрикционных шинах. Подтверждая этот тренд, предложения полноприводных машин на Авито выросли почти на 20%.

Среди лидеров роста продаж в премиум-сегменте нешипованных шин оказался Continental – +69% (сентябрь 2025 к сентябрю 2024), а в категории шипованных покрышек наибольший прирост также показала эта известная марка (+54%)

По доле продаж новых шипованных шин на первом месте – Pirelli (10%). Также в пятерке самых популярных – Triangle (7%), Michelin (5%), Continental (4%) и Yokohama (4%).

Источник:  Авито
Алексеева Елена
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 8
29.10.2025 
