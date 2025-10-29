#
29 октября
29 октября
Как «утихомирить» зимнюю резину и сделать поездку комфортнее

Названы способы снизить шум от шипованной резины без ущерба безопасности

Шипованные шины дарят уверенность на льду, но часто их сопровождает навязчивый гул, который утомляет водителя и мешает наслаждаться поездкой, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

Этот звук – неизбежная плата за безопасность, однако его можно сделать значительно тише с помощью грамотного подхода.

Начните путь к тишине еще в магазине, выбрав модель с мягкой резиной и асимметричным рисунком протектора, который гасит вибрации. Обращайте внимание на маркировку уровня шума в децибелах – чем цифра скромнее, тем комфортнее будут ваши поездки.

После покупки важно поддерживать в колесах оптимальное давление, ведь недостаточно подкачанные шины не смягчают, а лишь усиливают гул от ударов шипов об асфальт.

Немало шума создает и неправильная геометрия колес. Регулярная проверка схода-развала не только подарит тишину, но и сбережет резину от преждевременного износа. Если же эти меры не помогают, корень проблемы может скрываться в кузове. Установка дополнительной шумоизоляции в колесные арки способна преобразить акустику салона, поглотив до 40% раздражающих звуков.

Помните, что полностью убрать «пение» шипов невозможно, но превратить его из оглушительного гула в едва слышный фон – вполне реальная задача.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
29.10.2025 
Фото:Depositphotos
