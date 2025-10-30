Названы самые популярные подержанные мотоциклы

#
30 октября
30 октября
30 октября
В течение первых девяти месяцев 2025 года в России было реализовано 106,4 тысячи подержанных мотоциклов, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году вторичный рынок мотоциклов впервые превысил 100-тысячный порог, составив 100,5 тысячи проданных б/у машин, и этот результат тогда был назван рекордным.

Теперь же, похоже, новый рекорд за девять месяцев вновь установлен, и вполне вероятно, что в конце 2025 года будет достигнута еще более высокая планка продаж в этом сегменте.

Согласно аналитикам, более половины (50,8%) всех приобретенных мотоциклов в январе-сентябре 2025 года были японскими, 12,8% – китайскими, а 7,8% – немецкими. Российские мотоциклы составили 7,4% от общего объема, а американские – около 6%. На вторичном рынке во время отчетного периода наиболее востребованной маркой стал производитель Honda, реализовавший 20,8 тысячи единиц.

Honda CBR
Honda CBR

На втором месте расположилась Yamaha с 15,4 тысячи проданных мотоциклов, за ней следуют Suzuki и Kawasaki с продажами 9,1 и 8,8 тысячи соответственно. Также в пятерке лидеров значится BMW с показателем 8,3 тысячи.

Honda CB
Honda CB

В модельном сегменте наибольшей популярностью пользовалась Honda CBR, объем продаж которой составил 4,3 тысячи единиц. В тройку популярных моделей также вошли Honda CB с 3,6 тысячи проданных экземпляров и JAWA 350, которых было продано 2,3 тысячи.

JAWA 350
JAWA 350

Итоги сентября 2025 года показывают положительную динамику на вторичном рынке мотоциклов, поскольку в этом месяце было продано 11,2 тысячи экземпляров, что на 14% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
30.10.2025 
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
