Бренд года «За рулем» — номинация «Автохимия»
Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.
Миссия премии
Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.
Кто выбирает
Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.
Сегодня открывается голосование в пятой номинации – «Лучший производитель автохимии».
Почему ваш голос за лучшую марку автохимии – это важно?
Ваше мнение крайне важно, поскольку именно потребительский опыт помогает выявить по-настоящему качественный продукт среди широкого ассортимента, представленного на полках магазинов.
Речь идет о всевозможных средствах: для ухода за кузовом, очистки салона, восстановления пластика и резины, а также улучшающих свойства топлива и масел. Каждый бренд заявляет о своем лидерстве, и разобраться в этом многообразии автомобилисту бывает непросто.
На данном этапе мы определяем круг лидеров, из числа которых и будет выбран победитель.
