Бренд года «За рулем» — номинация «Автохимия»

От ваших ответов зависит, кто поборется за звание лидера в категории «Автохимия»

Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Сегодня открывается голосование в пятой номинации – «Лучший производитель автохимии».

Почему ваш голос за лучшую марку автохимии – это важно?

Ваше мнение крайне важно, поскольку именно потребительский опыт помогает выявить по-настоящему качественный продукт среди широкого ассортимента, представленного на полках магазинов.

Речь идет о всевозможных средствах: для ухода за кузовом, очистки салона, восстановления пластика и резины, а также улучшающих свойства топлива и масел. Каждый бренд заявляет о своем лидерстве, и разобраться в этом многообразии автомобилисту бывает непросто.

На данном этапе мы определяем круг лидеров, из числа которых и будет выбран победитель.

