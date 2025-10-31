Exeed объявил победителей всероссийского музыкального конкурса

Названы победители третьего всероссийского музыкального конкурса «Звезды Exeed»

Компания Exeed объявила о результатах третьего всероссийского конкурса «Звезды Exeed», проводимого совместно с Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского для студентов музыкальных вузов.

Конкурс прошел в шести номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты, деревянные духовые инструменты и сольное пение.

Третий всероссийский конкурс «Звезды Exeed»

В финал вышли 18 участников, и впервые в каждой категории были награждены по три музыканта. Организационный комитет возглавил ректор Московской консерватории, профессор А.С. Соколов, а экспертный совет возглавила доктор искусствоведения, профессор И.А. Скворцова. Завершением конкурса стал гала-концерт в Малом зале Консерватории, где выступили победители. Призовой фонд составил более 3 миллионов рублей.

Победителями в категории «Виолончель» стали Адриан Маркевич, Глеб Андронов и Даниил Зимин. В номинации «Деревянные духовые» награды получили Федор Освер, Игорь Смалий и Светлана Маренкова. В классе «Медные духовые» призы унесли Полина Апушникова, Степан Смирных и Георгий Квитанцев.

Третий всероссийский конкурс «Звезды Exeed»

В номинации «Скрипка» победили Артур Кришчян, Иван Кузнецов и Анастасия Городнина; в категории «Фортепиано» – Яна Максимчук, Александр Пшеничный и Елена Колесникова; в «Сольном пении» – Кирилл Попов, Жак Мартиросян и Алина Ткаченко. Приз зрительских симпатий достался Жаку Мартиросяну.

«В гала-концерте, помимо победителей, участвовали финалисты прошлых годов и члены жюри. Эта преемственность демонстрирует, что за три года конкурс стал замечательной традицией, которую мы намерены продолжать», – отметила директор по маркетингу Exeed Анастасия Павленко.

