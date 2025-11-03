Покупка дешевых шин может привести к дорогостоящему ремонту и вот почему

Эксперт Погуляев: дешевые шины ускоряют износ ходовой части автомобиля

В Министерстве транспорта России дали рекомендации по замене шин на зимние. Оптимальное время для установки зимней резины наступает, когда средняя температура воздуха стабилизируется в диапазоне от 5 до 7 градусов тепла.

С декабря по февраль использование летних шин запрещается согласно техническому регламенту Таможенного союза. Зимние шины могут быть как шипованными, так и нешипованными и должны иметь соответствующую маркировку: «M+S», «M&S» или «M S».

Сегодня рынок покрышек заполнен дешевыми китайскими брендами и «ноунейм»-производителями. Хотя многообразие доступной продукции позволяет владельцам автомобилей экономить, такая резина часто оказывается не такой надежной, как известные марки. На первый взгляд малознакомая резина может выглядеть схоже с привычной: у неё есть современный протектор и рисунок. Однако возникают проблемы при установке и балансировке. О том, с чем придется столкнуться покупателю такой резины, рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Одной из главных сложности, связанных с дешевыми покрышками, является балансировка. Современное оборудование адаптируется к различной геометрии колес, но дефекты самих шин делают процесс сложным. Неизвестные бренды часто имеют неравномерную толщину корда и нарушают геометрию каркаса, что приводит к микроскопическому биению при вращении. Для его компенсации может потребоваться значительное количество балансировочных грузов, что сказывается на плавности хода и может вызвать дрожание руля на скорости. Водитель может ошибочно думать, что это проблемы подвески или дисков, хотя настоящая причина кроется в недорогих шинах.

Некоторые недостатки с низкосортной резиной могут проявиться уже на этапе монтажа. Слишком плотные или тонкие боковины могут затруднить установку шин на диск. Иногда резина может вести себя непредсказуемо при накачке. Если не заметить, что одна часть шины сидит хуже, это приведет к вибрациям даже после балансировки.

Дешевые шины могут иметь и другие слабые места: пузыри и тонкие участки. При нагреве такая резина может дать трещину. К тому же две покрышки из одной партии могут значительно различаться по качеству.

Балансировка качественной резины занимает всего несколько минут, при этом не наблюдается вибраций, что минимизирует нагрузку на автомобильные детали. Напротив, дисбаланс дешевых покрышек быстро приводит к проблемам: вибрации могут испортить ступицы, амортизаторы и привести к микротрещинам в механизмах. Сэкономив на резине, автовладелец может столкнуться с большими затратами на ремонт.

Недорогая резина не всегда означает низкое качество. На рынке есть доступные бренды, которые зарекомендовали себя, однако ультрабюджетные варианты без имен и сертификации представляют серьезную опасность. Они часто продаются без гарантий, и их поведение на дороге может оказаться непредсказуемым. В экстренной ситуации такие шины могут потерять сцепление, не сработать тормоза или даже лопнуть.

