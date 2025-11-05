Названы самые популярные китайские автомобили в России

Аналитик Целиков привел топ-10 китайских автомарок в РФ за 20 лет

С начала 2000-х в России были реализованы около 3 миллионов легковых автомобилей китайского производства, причем более 2 миллионов из них продали за последние три года. Эти данные представил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Лидером по количеству продаж оказалась компания Chery с результатом в 640 тысяч автомобилей. На втором месте расположился Haval с 542 тысячами, а замыкает тройку Geely с 496 тысячами автомобилей.

В первую десятку также входят Changan (228 тысяч), Lifan (153 тысячи), Great Wall (136 тысяч), Omoda (118 тысяч), Exeed (114 тысяч), Jetour (75 тысяч) и Tank (56 тысяч).

Эксперт указывает, что резкий рост популярности китайских автомобилей связан с изменением структуры российского авторынка в 2022 году, когда множество иностранных брендов покинули Россию, и китайские производители быстро заполнили возникшие пробелы.

