#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Названы самые популярные китайские автомобили в России

Аналитик Целиков привел топ-10 китайских автомарок в РФ за 20 лет

С начала 2000-х в России были реализованы около 3 миллионов легковых автомобилей китайского производства, причем более 2 миллионов из них продали за последние три года. Эти данные представил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Рекомендуем
6 новых шин-«липучек» для сезона 2025-2026 под любой бюджет

Лидером по количеству продаж оказалась компания Chery с результатом в 640 тысяч автомобилей. На втором месте расположился Haval с 542 тысячами, а замыкает тройку Geely с 496 тысячами автомобилей.

В первую десятку также входят Changan (228 тысяч), Lifan (153 тысячи), Great Wall (136 тысяч), Omoda (118 тысяч), Exeed (114 тысяч), Jetour (75 тысяч) и Tank (56 тысяч).

Эксперт указывает, что резкий рост популярности китайских автомобилей связан с изменением структуры российского авторынка в 2022 году, когда множество иностранных брендов покинули Россию, и китайские производители быстро заполнили возникшие пробелы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 498
05.11.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1