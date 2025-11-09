Китай разрабатывает плавающий джип с винтом в запаске

Компания BYD запатентовала винтовой механизм для автомобиля-амфибии

Судя по всему, в BYD готовят ответ плавающему Jetour G700 – компания запатентовала винтовой механизм для автомобиля-амфибии.

На данный момент все, что BYD может противопоставить Джетуру, переплывшему Янцзы – это Yangwang U8, умеющий брать броды до 1,4 м. Круто, да только уже не уровень. Однако все может изменить новое изобретение: винтовой механизм, интегрированный в запасное колесо на пятой двери внедорожника. Во время штурма водной преграды колесо опускается к бамперу, а лопасти внутри него начинают вращаться.

Выглядит как сцена из очень старого фильма про Джеймса Бонда, но кажется, китайцы это серьезно.

Плюс этой фичи – она универсальная, в отличие от Jetour G700, которому полагается особый бампер с парой турбовинтовых движков. Но есть и слабое место: хоть Jetour G700 пока не выпускают, заказать его уже можно – за 700 тысяч юаней (около 7,9 млн рублей). А вот одноклассник BYD Yangwang U8 и без всякой плавучести обходится в 1 098 000 юаней – это примерно 12,5 млн рублей.

