Этот внедорожник впервые в истории переплыл реку: подробности

Jetour Zongheng G700 стал первым внедорожником, пересекшим реку Янцзы 16 октября

16 октября внедорожник Jetour Zongheng G700 от компании Chery стал первым в истории автомобилем, который успешно пересек реку Янцзы.

Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Путешествие протяжённостью 1480 метров было завершено за 22 минуты, при этом автомобиль противостоял течению со скоростью от 5 до 10 км/ч. В течение всей переправы Zongheng G700 сохранял устойчивое положение на воде, двигаясь со скоростью приблизительно 7 км/ч.

Успех этой переправы стал возможен благодаря инновационным технологиям, таким как цельный бесшовный кузов, активная система циркуляции воздуха и мощная силовая установка. Шестиосевой гироскоп автомобиля непрерывно поддерживал балансировку, что позволяло точно управлять движением.

Jetour Zongheng G700
Запуск продаж Zongheng G700 намечен на 19 октября. Этот большой гибридный внедорожник класса люкс будет предложен в четырёх комплектациях по ценам от 349 900 до 429 900 юаней (от 49 000 до 60 200 долларов).

Jetour Zongheng G700
Он оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 155 кВт (210 л.с.) и крутящим моментом 340 Н·м с термическим КПД 45,5%. Построенный на базе архитектуры 800 В, внедорожник имеет двухступенчатую гибридную трансмиссию DHT и двухслойную аккумуляторную систему 4C. Общая мощность автомобиля составляет 560 кВт (751 л.с.), крутящий момент – 795 Н·м, а запас хода на полном баке достигает 1400 км по циклу CLTC.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
19.10.2025 
Фото:CarNewsChina
