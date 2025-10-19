Этот внедорожник впервые в истории переплыл реку: подробности
16 октября внедорожник Jetour Zongheng G700 от компании Chery стал первым в истории автомобилем, который успешно пересек реку Янцзы.
Путешествие протяжённостью 1480 метров было завершено за 22 минуты, при этом автомобиль противостоял течению со скоростью от 5 до 10 км/ч. В течение всей переправы Zongheng G700 сохранял устойчивое положение на воде, двигаясь со скоростью приблизительно 7 км/ч.
Успех этой переправы стал возможен благодаря инновационным технологиям, таким как цельный бесшовный кузов, активная система циркуляции воздуха и мощная силовая установка. Шестиосевой гироскоп автомобиля непрерывно поддерживал балансировку, что позволяло точно управлять движением.
Запуск продаж Zongheng G700 намечен на 19 октября. Этот большой гибридный внедорожник класса люкс будет предложен в четырёх комплектациях по ценам от 349 900 до 429 900 юаней (от 49 000 до 60 200 долларов).
Он оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 155 кВт (210 л.с.) и крутящим моментом 340 Н·м с термическим КПД 45,5%. Построенный на базе архитектуры 800 В, внедорожник имеет двухступенчатую гибридную трансмиссию DHT и двухслойную аккумуляторную систему 4C. Общая мощность автомобиля составляет 560 кВт (751 л.с.), крутящий момент – 795 Н·м, а запас хода на полном баке достигает 1400 км по циклу CLTC.
