Бензин и октановое число: почему не стоит переплачивать за топливо?

Профессор Михаил Ершов из РГУ нефти и газа имени Губкина отмечает, что сегодня российское топливо на сетевых АЗС соответствует высоким стандартам, так что волноваться о его качестве не стоит.

Главный ориентир для водителя – октановое число, которое показывает, насколько устойчиво бензин сопротивляется детонации, то есть преждевременному взрывному сгоранию. Чем выше число, тем спокойнее и безопаснее горит топливо в двигателе. Например, АИ-100 почти всегда сгорает без проблем, а АИ-92 — менее стабилен. При этом цифры на колонке – не абстрактные значения: каждую партию бензина проверяют на специальном двигателе, сравнивая с эталоном.

Любопытно, что октановое число не напрямую влияет на мощность. Двигатель работает лучше всего на том топливе, которое для него предназначено. Однако на некоторых современных авто с интеллектуальной системой зажигания переход на высокооктановый бензин может дать прирост динамики – мотор начинает использовать заложенный в него запас эффективности.

А вот для старых машин гнаться за «соткой» бессмысленно: это лишь лишние траты, поскольку их конструкция не рассчитана на использование такого топлива. Заливать лучше то, что рекомендует производитель.

Ученые создают высокооктановые компоненты, применяя передовые методы, такие как алкоксилирование, которое делает топливо не только мощнее, но и экологичнее. Также разрабатываются современные присадки – именно они отличают фирменные марки бензина от обычных. Эти добавки очищают двигатель, снижают расход и защищают от коррозии. Специалист советует периодически (не обязательно каждый раз), например, каждую третью заправку, использовать улучшенное топливо – это как профилактика для мотора, помогающая сохранить его здоровье на долгие годы.

