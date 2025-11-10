Если вы ждали момента, чтобы «переобуться», то это он!
Государственная компания «Автодор» выпустила предупреждение со ссылкой на данные синоптиков: в ближайшие дни возможен снегопад.
Сообщается, что в Ленинградской области ожидается мокрый снег уже в грядущую пятницу, 14 ноября. А Московская область столкнется с первыми снегопадами в ближайшие выходные, 15-16 ноября. Автомобилистов призывают перейти на зимние шины, иначе утренние поездки, сопряженные с минусовыми температурами, могут стать экстремальными – в такую погоду автомобиль на летних шинах может легко спровоцировать ДТП.
«За рулем» также рекомендует перейти на зимние шины и напоминает, что в некоторых местах дорога может стать скользкой и до обильных осадков.
