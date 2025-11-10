Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Если вы ждали момента, чтобы «переобуться», то это он!

Синоптики сообщили, когда в Ленинградской области и Подмосковье пойдет снег

Государственная компания «Автодор» выпустила предупреждение со ссылкой на данные синоптиков: в ближайшие дни возможен снегопад.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Сообщается, что в Ленинградской области ожидается мокрый снег уже в грядущую пятницу, 14 ноября. А Московская область столкнется с первыми снегопадами в ближайшие выходные, 15-16 ноября. Автомобилистов призывают перейти на зимние шины, иначе утренние поездки, сопряженные с минусовыми температурами, могут стать экстремальными – в такую погоду автомобиль на летних шинах может легко спровоцировать ДТП.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«За рулем» также рекомендует перейти на зимние шины и напоминает, что в некоторых местах дорога может стать скользкой и до обильных осадков.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автодор
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Количество просмотров 249
10.11.2025 
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0