Специалист поделился секретами, как увеличить срок службы зимних шин

Автоэксперт Погуляев: новым шинам нужна плавная обкатка на первых 800-1000 км

Зимние шины очень чувствительны к условиям эксплуатации, но при грамотном подходе срок их службы легко увеличить до пяти-шести сезонов.

Ключ к долголетию кроется в грамотной эксплуатации и уходе. Автоэксперт Николай Погуляев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service, советует начинать с самого начала: новым шинам необходима плавная обкатка на первых 800-1000 км без резких маневров, чтобы шины правильно «приработались».

Зимой особенно важен регулярный контроль давления, который стоит проводить раз в две недели.

Недокачанные шины быстрее изнашиваются и теряют сцепление с дорогой. После сезонной смены резины не забывайте о балансировке колес, ее нужно делать каждый раз – это гарантирует равномерный износ. Также помните, что безопасный порог для зимнего протектора составляет 4 мм; кататься «до лысины» опасно и увеличивает риск аквапланирования.

Не смешивайте шины разных моделей и уровней износа на одной машине, особенно зимой. Это влияет на управляемость и может привести к сложным аварийным ситуациям.

В зимний период мойте колеса мягкими средствами, чтобы удалить агрессивные реагенты, скапливающиеся в канавках протектора. Но главный совет – это плавность движения. Частые пробуксовки и резкие торможения буквально вырывают шипы из их гнезд, а потеря всего 20% шипов резко ухудшает сцепление на льду. Аккуратное вождение не только сбережет ваши нервы, но и ваши шины, позволяя им служить верой и правдой многие годы.

