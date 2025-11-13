#
Новые полноприводные универсалы будут продавать в России с гарантией

Дилер анонсировал старт продаж новых универсалов Audi A6 Avant в России

В ближайшее время в России в продаже появится новый универсал Audi A6 Avant, который был доставлен через параллельный импорт.

Об этом сообщил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф». Точные характеристики и цены Audi A6 Avant пока не известны.

На модель будет действовать стандартная дилерская гарантия на два года и сервисная поддержка сроком на один год.

Новый Audi A6 Avant дебютировал весной 2025 года и во многом унаследовал дизайн от современных моделей Audi, включая матричные фары и решетку радиатора с сотами.

Audi A6 Avant
Audi A6 Avant

Гибридный силовой агрегат с технологией MHEV plus включает четырехцилиндровый двигатель 2.0 мощностью 204 л. с. или шестицилиндровый 3.0, выдающий 367 л. с. По информации от Audi, машины с такими моторами могут маневрировать и парковаться на малых скоростях исключительно на электротяге. Привод полный.

Audi A6 Avant
Audi A6 Avant
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Audi
13.11.2025 
Фото:Audi
