Новые полноприводные универсалы будут продавать в России с гарантией
В ближайшее время в России в продаже появится новый универсал Audi A6 Avant, который был доставлен через параллельный импорт.
Об этом сообщил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф». Точные характеристики и цены Audi A6 Avant пока не известны.
На модель будет действовать стандартная дилерская гарантия на два года и сервисная поддержка сроком на один год.
Новый Audi A6 Avant дебютировал весной 2025 года и во многом унаследовал дизайн от современных моделей Audi, включая матричные фары и решетку радиатора с сотами.
Гибридный силовой агрегат с технологией MHEV plus включает четырехцилиндровый двигатель 2.0 мощностью 204 л. с. или шестицилиндровый 3.0, выдающий 367 л. с. По информации от Audi, машины с такими моторами могут маневрировать и парковаться на малых скоростях исключительно на электротяге. Привод полный.
