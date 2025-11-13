Дешевле 2 млн: в Россию привезли надежный немецкий кроссовер
На российский рынок через параллельный импорт пришел кроссовер Volkswagen Tharu XR китайской сборки, который может стать заменой ушедшим Skoda Karoq и Volkswagen Taos.
Самая привлекательная цена обнаружена в Красноярске, где автомобиль в стартовой комплектации Ruijin Edition предлагают за 1,69 млн рублей. Любопытно, что это оказывается ниже стоимости новой Lada Vesta в средней комплектации, которая оценивается уже в 1,795 млн рублей.
За 1,69 млн покупатель получает кроссовер с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, кондиционером и хорошим оснащением.
Стоимость сильно варьируется в зависимости от города: к примеру, во Владивостоке аналогичный автомобиль уже стоит 1,8 млн рублей, а в Москве цена стартует от 2,14 млн рублей. В продаже есть и машины в наличии, но их ценники приближаются уже к 3 млн рублей.
Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов: базового 110-сильного мотора с «автоматом» или более мощного 160-сильного турбодвигателя с «роботом». Все версии кроссовера исключительно переднеприводные.
