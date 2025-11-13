Дешевле 2 млн: в Россию привезли надежный немецкий кроссовер

В РФ продают новые кроссоверы Volkswagen Tharu XR по цене от 1,7 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт пришел кроссовер Volkswagen Tharu XR китайской сборки, который может стать заменой ушедшим Skoda Karoq и Volkswagen Taos.

Самая привлекательная цена обнаружена в Красноярске, где автомобиль в стартовой комплектации Ruijin Edition предлагают за 1,69 млн рублей. Любопытно, что это оказывается ниже стоимости новой Lada Vesta в средней комплектации, которая оценивается уже в 1,795 млн рублей.

За 1,69 млн покупатель получает кроссовер с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, кондиционером и хорошим оснащением.

Volkswagen Tharu XR

Стоимость сильно варьируется в зависимости от города: к примеру, во Владивостоке аналогичный автомобиль уже стоит 1,8 млн рублей, а в Москве цена стартует от 2,14 млн рублей. В продаже есть и машины в наличии, но их ценники приближаются уже к 3 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR

Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов: базового 110-сильного мотора с «автоматом» или более мощного 160-сильного турбодвигателя с «роботом». Все версии кроссовера исключительно переднеприводные.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ