«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

По этим причинам иногда дают сбой системы активной безопасности авто

Эксперты: эффективность систем безопасности зависит от условий эксплуатации

Насколько сегодня можно доверять современным системам активной безопасности (автоторможение, удержание в полосе и т. д.)?

О плюсах и минусах ассистентов, их реальной эффективности «За рулем» попросил рассказать специалистов.

Современные системы активной безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и адаптивный круиз-контроль, безусловно, становятся все более надежными, отмечают в пресс-службе ГК «Автодом».

Эти технологии помогают в управлении автомобилем, тем самым снижают вероятность ДТП. При этом эффективность систем зависит от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия и корректной работы цифровых датчиков, поэтому водителю необходимо соблюдать контроль за движением и не полагаться полностью на электронных помощников.

Так, датчики и алгоритмы не всегда оперативно реагируют на аварийную ситуацию и не идеально учитывают все дорожные и погодные условия.

Александр Петров, директор департамента по работе с партнерами СТО «Uremont»:

– Даже сейчас многие водители относятся скептически к системам активной безопасности, да и неспроста, периодически в сети появляются видео с отказами «безопасной» электроники. Однако бояться этих систем точно не нужно. Современные системы активной безопасности: курсовой устойчивости, предотвращения столкновений, а также камеры кругового обзора, проходят многоуровневые тестирования, проверяются в ночных условиях, на мокром или заснеженном покрытии, а также в контексте контраварийных маневров на высоких скоростях.

Почему же они иногда дают сбой? Факторов множество: здесь и манеры вождения в России, и разнящееся состояние дорожного полотна, и даже нарушения со стороны самих водителей. Доверять этим системам можно и нужно, но полагаться полностью, пока что нельзя.

Тем не менее, система удержания в полосе помогает начинающим водителям, которые еще не в полной мере ощущают габариты автомобиля, а для опытных – служит подспорьем, например, в долгих ночных поездках.

Что касается ассистента предотвращения столкновений, то его внедрение началось с европейских брендов, а затем было подхвачено китайскими производителями. Эта система анализирует дорожную обстановку на предмет внезапных угроз и в критической ситуации инициирует экстренное торможение. Тут важно понимать: задача автоматического торможения – не в том, чтобы полностью исключить аварии, а в том, чтобы минимизировать их последствия. Даже простое снижение скорости перед неизбежным столкновением ослабляет силу удара, что в конечном счете снижает риски травм для водителя и пассажиров.

Алексеева Елена
Фото:Midjourney
