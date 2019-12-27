Автопилот или помощник? Тест в городских условиях

Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.

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Технологии не стоят на месте, и автомобильная электроника постоянно совершенствуется — появляются все новые и новые умные ассистенты. Однако мы решили выяснить, что происходит с давно и хорошо известными системами. Как справляется с разными, в том числе неоднозначными, дорожными ситуациями система автоматического торможения, мы уже выяснили

Сегодня протестируем работу таких помощников, как круиз-контроль, автопарковщик и т. п. Для этого проведем тесты на автомобилях Kia Soul, Proceed и Sportage.

Активный круиз-контроль: тут вижу, там не вижу

Довольно простая система у Kia Soul работает в диапазоне скоростей от 10 до 160 км/ч. Для езды по городу установим 60 км/ч и выберем безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Ассистент предлагает варианты: подальше, среднее расстояние и минимальное. В городе оптимальна наименьшая дистанция, в противном случае кто-то обязательно будет влезать между вами и впереди идущим автомобилем.

Полоса освободилась, но Soul ускоряется не сразу. И это понятно: здесь не самый продвинутый софт. Тем не менее система работает, «цепляясь» за ближайший на полосе автомобиль, идущий впереди, и едет за ним на безопасном расстоянии. Чем меньше скорость, тем меньше дистанция. Если машина перед вами уезжает в другую полосу, Soul берет за ориентир другой автомобиль.

Перед нами выползает машина, система видит опасность столкновения и сбрасывает скорость. Та упала ниже 10 км/ч, и активный круиз-контроль отключился. Так или иначе, в рваном городском ритме ассистент несколько разгружает водителя, позволяя практически не касаться педали газа. Единственный минус: если перед вами едет любитель резко разгоняться и тормозить, ваш автомобиль будет поступать примерно так же.

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На Kia Proceed и, соответственно, на Ceed устанавливаются более продвинутые системы. Активный круиз-контроль работает начиная с 0 км/ч, и машина умеет полностью останавливаться, выдерживая паузу до 3 секунд, после чего автоматически возобновляет движение, если автомобиль впереди поехал. В вязкой пробке продвижения на метр-два могут слегка раздражать, но ассистент исправно сохраняет заданный интервал.

Предупреждение на дисплее: «Для разгона используйте переключатель круиз-контроля либо нажмите на педаль газа». Жмем на кнопку и едем дальше почти в автоматическом режиме. Кто-то перестраивается перед нами — и система выбирает эту машину как новую цель. В какой-то момент таксист пытается влезть слева буквально в метре перед нами, и электронный помощник его не видит! Инструкция по эксплуатации честно предупреждает: если при перестроении машины перед вами видна только ее часть, электроника может не распознать этот автомобиль, а значит, и не затормозит. Очередной раз убеждаемся: ассистенты работают только в конкретных заданных условиях.

Удержание в полосе: главное, без резких поворотов

Система на Kia Soul удерживает машину на полосе как на открытой местности, так и в тоннеле, даже плохо освещенном. Автомобиль сам подруливает и сохраняет разрешенную дистанцию. На 73 км/ч звуковой сигнал предупреждает, что пора браться за руль. Но не бросает управление автомобилем! И это правильно. Раньше после предупреждения подобные системы отключались.

Помощник удержания в полосе также работает не всегда. Крутой поворот. Система «цепляется» за автомобиль впереди и отключается. Из-за большого радиуса поворота она теряет ориентир и предупреждает: «Следите за другими автомобилями», прося водителя помочь.

Автопарковка: ну очень ограниченное пространство

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На всех Кia, которые сегодня есть на российском рынке, автопарковщик продвинутый. Может парковать машины параллельно и перпендикулярно, справа и слева по ходу движения. На Kia Sportage попробуем припарковаться слева перпендикулярно, заняв очень узкое место. Включаем Drive, нажимаем кнопку автопарковщика на центральном тоннеле, выбираем из четырех предложенных вариантов «перпендикулярно слева».

Система находит место и просит включить заднюю передачу. Мягко придерживаем педаль тормоза. Срабатывают парктроники. Ассистент просит выбрать Drive — дальше назад двигаться нельзя. С первого раза занять место на парковке не удается. Задний ход… Система пытается припарковать машину ровно, чтобы самой же не было стыдно. Снова Drive. Выезжает вперед, равняясь. Задний ход — мы на месте.

Параллельная: и мотоцикл в придачу

Усложним задачу для Kia Proceed: поставим мотоцикл параллельно бордюру, заняв парковочное место. Подъезжаем, активируем нужную систему, выбрав вариант «параллельная парковка справа». Помощник ищет место, проезжаем мотоцикл… Тишина! Система поняла, что место занято, и машина проехала мимо.

Попробуем обмануть ассистента. Оставим мотоцикл там же, но развернем перпендикулярно. С включенным автопарковщиком проезжаем мимо него. И система оповещает... что нашла место! Посмотрим, что будет дальше. Руль не трогаем, задняя передача, нога касается тормоза. Система пытается запарковать машину. Похоже, сейчас собьем мотоцикл. Проходим! Ассистент просит включить Drive, и сейчас машина поедет прямо на мотоцикл. Нет! Просит заднюю передачу… и сообщает: «Управляйте рулем самостоятельно».

Помощник припарковал автомобиль, хоть и кривовато, то есть система запустила процесс, даже «видя» мотоцикл, однако до конца не справилась. Опытный водитель сможет завершить парковку сам. Но тогда зачем ему такая система? Обычно подобными помощниками пользуются водители с небольшим опытом, и, встав так, как мы сейчас, вряд ли доделает работу, начатую ассистентом. Хотя и в данной ситуации система сделала все, что смогла.

Выезд задним ходом: без характерного хруста

На Kia Proceed включаем заднюю передачу и медленно сдаем, не видя, что происходит сзади. Перпендикулярно проезжает автомобиль. Ассистент сообщает об этом, выводя предупреждение на центральный дисплей и на дисплей панели приборов. Отличная работа!

Контроль за слепыми зонами: во все глаза

Слепые зоны есть у каждой машины, хоть и обзорность разная. На Kia Sportage довольно крупные информативные зеркала. И тем не менее проезжающую по соседней полосе машину в них видно не всегда. В случае, если водитель начнет перестроение, возникнет опасность аварии. Попробуем сымитировать такую ситуацию. Звуковой и визуальный сигналы синхронно сообщают о помехе справа! Выключив поворотник, смотрим в зеркало. Действительно по правой полосе нас догоняет другой автомобиль. Пропускаем его и приступаем к маневру.

Работа систем в ночное время: электроника не дремлет

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На Kia Proceed проверим, как справляются со своими задачами те же системы в темное время суток. Включаем активный круиз-контроль. Работает! Внезапно перед нами вклинивается машина. Ассистент ее замечает, но слишком поздно — и вместо круиз-контроля срабатывает автоматическое торможение. Хороший результат: ночью электроника ведет себя так же, как и днем.

И снова аналогичная история: стоим на светофоре за впереди идущей машиной больше трех секунд, и электронный помощник предлагает при необходимости нажать либо на газ, либо на кнопку круиз-контроля. Выбираем кнопку и снова едем. Машина со встречной резко поворачивает, перерезая нам путь, и помощник ее не замечает! Что в очередной раз доказывает: какой бы продвинутой ни была электроника сегодня, идеальной пока нет и в ближайшие годы точно не будет. Не нужно забывать, что подобные системы — лишь помощники водителя, который должен контролировать процесс и оставаться внимательным на дороге.

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Продвинутая электроника на недорогих народных автомобилях — это здорово. Но в работе ассистентов есть нюансы, и забывать о них не стоит. Еще важно помнить, что даже одинаковые системы по-разному работают на разных машинах. Между тем электронные системы будут развиваться. А мы — их испытывать.