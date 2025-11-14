#
>
Уступил скорой — получил штраф. В Госдуме усмотрели несправедливость

Депутаты партии «Новые люди» предложили защитить водителей, уступающих скорой

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с важным предложением.

Они считают несправедливой ситуацию, когда водителей штрафуют за нарушения, совершенные ради того, чтобы уступить дорогу автомобилям скорой помощи, полиции или пожарным с включенными спецсигналами.

По их мнению, существующие камеры фото- и видеофиксации, в отличие от живого инспектора, не способны анализировать контекст дорожной обстановки и видят лишь сам факт нарушения, например, выезд за стоп-линию или на полосу встречного движения, не учитывая обстоятельств.

В письме парламентарии подчеркивают, что если на записи с камеры видна машина со спецсигналами, то уступка ей дороги должна считаться исключительным обстоятельством.

В таких случаях штраф не должен выписываться вовсе, а если он уже оформлен, его необходимо отменять в автоматическом порядке.

Для реализации этой инициативы «Новые люди» просят министра поручить профильным управлениям МВД подготовить соответствующие поправки в Правила дорожного движения.

Источник:  ТАСС
