Уступил скорой — получил штраф. В Госдуме усмотрели несправедливость
Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с важным предложением.
Они считают несправедливой ситуацию, когда водителей штрафуют за нарушения, совершенные ради того, чтобы уступить дорогу автомобилям скорой помощи, полиции или пожарным с включенными спецсигналами.
По их мнению, существующие камеры фото- и видеофиксации, в отличие от живого инспектора, не способны анализировать контекст дорожной обстановки и видят лишь сам факт нарушения, например, выезд за стоп-линию или на полосу встречного движения, не учитывая обстоятельств.
В письме парламентарии подчеркивают, что если на записи с камеры видна машина со спецсигналами, то уступка ей дороги должна считаться исключительным обстоятельством.
В таких случаях штраф не должен выписываться вовсе, а если он уже оформлен, его необходимо отменять в автоматическом порядке.
Для реализации этой инициативы «Новые люди» просят министра поручить профильным управлениям МВД подготовить соответствующие поправки в Правила дорожного движения.
