Эта иномарка подешевела до уровня Весты: называем цены

В Белоруссии дилеры снизили цены на электрокар Geely E8

В Белоруссии подешевел электрокар Geely E8. По информации от местных дилеров бренда, для того чтобы приобрести электромобиль Geely E8, жителям Беларуси нужно заплатить 86 900 белорусских рублей (примерно 2,36 млн рублей).

Продавцы готовы предложить скидку в размере 20 000 белорусских рублей (540 тыс. рублей), что делает эту модель альтернативой Lada Vesta. Geely E8 является эксклюзивом для белорусского рынка, так как в России этот автомобиль не представляется. Длина модели – 5010 мм, а колесная база – 2925 мм.

Электромобиль доступен как в заднеприводном исполнении с одним двигателем мощностью 272 л.с., так и в полноприводном варианте, где установлены два двигателя общей мощностью 646 л.с. В обоих вариантах используется батарея емкостью 76 кВт·ч.

Geely E8 привлекает своим оригинальным дизайном интерьера: передняя панель оборудована большой медиапанелью с диагональю 45 дюймов, состоящей из трех бесшовных экранов.

