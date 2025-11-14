Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Эта иномарка подешевела до уровня Весты: называем цены

В Белоруссии дилеры снизили цены на электрокар Geely E8

В Белоруссии подешевел электрокар Geely E8. По информации от местных дилеров бренда, для того чтобы приобрести электромобиль Geely E8, жителям Беларуси нужно заплатить 86 900 белорусских рублей (примерно 2,36 млн рублей).

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Продавцы готовы предложить скидку в размере 20 000 белорусских рублей (540 тыс. рублей), что делает эту модель альтернативой Lada Vesta. Geely E8 является эксклюзивом для белорусского рынка, так как в России этот автомобиль не представляется. Длина модели – 5010 мм, а колесная база – 2925 мм.

Электромобиль доступен как в заднеприводном исполнении с одним двигателем мощностью 272 л.с., так и в полноприводном варианте, где установлены два двигателя общей мощностью 646 л.с. В обоих вариантах используется батарея емкостью 76 кВт·ч.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Geely E8 привлекает своим оригинальным дизайном интерьера: передняя панель оборудована большой медиапанелью с диагональю 45 дюймов, состоящей из трех бесшовных экранов.

Geely E8
Geely E8
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 23
14.11.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0