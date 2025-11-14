Конкурент ГАЗели готов к продажам в РФ

Цельнометаллический фургон Foton View получил право на продажу в России

Российское Одобрение типа транспортного средства получил цельнометаллический фургон китайского бренда Foton.

Это означает, что с настоящего момента модель может официально продаваться в РФ. Фургон Foton View, известный на некоторых рынках как View Grand, по российской сертификации имеет 2-литровый турбодизель с отдачей 159 л.с., агрегатируемый с двумя вариантами коробки на выбор: 6-ступенчатая механика или классический 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором.

Foton View в исполнении минивэн — такие к нам пока не повезут

Технически допустимая максимальная масса (она же – полная масса) фургона, в зависимости от модификации, составляет от 2490 до 3495 кг. Снаряженная масса, соответственно, лежит в диапазоне от 2200 до 2215 кг. Длина кузова Foton View – 5490 мм. Продажами машины будет заниматься компания «МБ Рус», дистрибьютор марки Foton в РФ, отмечают «Китайские автомобили».

