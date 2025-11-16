Экология
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
Названы самые «дефицитные» иномарки в преддверии нового утильсбора

Дилеры рассказали, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора

Дилеры сообщили о дефиците «параллельных» автомобилей перед 1 декабря.

Представители холдинга «Рольф» отметили значительную нехватку таких моделей, как Mitsubishi Outlander, Xpander и L200, BMW X6 и X7, а также Li Auto L6, L7 и L9, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 и CX-50, Toyota Highlander.

В маркетплейсе Fresh предупредили, что ряд автомобилей станет труднодоступным после 1 декабря. Это касается, например, BMW X3, X5 и X6; Mercedes-Benz GLE300d и GLE450; а также Hyundai Palisade, Santa Fe и Staria, и Kia Mohave, Sorento и Sportage.

Также дилерская сеть Major Auto сообщила о дефиците японских автомобилей, таких как Toyota Land Cruiser 300 и Camry, а также Lexus RX.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Источник:  Autonews
16.11.2025 
