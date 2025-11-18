#
Эти машины на вторичке покупали чаще всего. В топ-10 ни одного «китайца»

«Автостат»: в октябре рынок авто с пробегом возглавили Lada 2107, Rio и Solaris

Аналитическое агентство «Автостат» сообщает о всплеске на рынке машин с пробегом.

В октябре продажи легковых автомобилей с пробегом подскочили почти на 8% в годовом исчислении, а по сравнению с сентябрем рост составил внушительные 18%. Всего за месяц было реализовано 653 тыс. машин, что вывело общий итог десяти месяцев на отметку в 5,07 млн проданных авто.

Любопытно, что, несмотря на растущее присутствие китайских брендов в сегменте новых машин, на вторичке покупатели вернулись к проверенным вариантам. В марочном рейтинге царят Lada (142,9 тыс. шт.), Toyota (66,2 тыс. шт.), Kia (39,6 тыс. шт.) и Hyundai (37,4 тыс. шт.).

В ведущей «десятке» также оказались недружественные иномарки Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и BMW.

В топ-10 моделей легендарная «семерка» Lada 2107 (13,9 тыс. шт.) обошла популярные седаны Kia Rio (13,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (12,5 тыс. шт.), в списке также прочно обосновались Ford Focus (10,6 тыс. шт.), Lada 4x4 (10,5 тыс. шт.),Toyota Corolla (10,4 тыс. шт.), Lada 2114 (10,3 тыс. ед.), Toyota Camry (9,4 тыс. ед.), Lada 2170 (9,1 тыс. ед.) и Lada 2190 (8,3 тыс. ед.). А вот «китайских» машин там нет.

Отдельным достижением месяца стал беспрецедентный ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа. В октябре в страну было импортировано 59,9 тысяч единиц – это максимальный показатель за всю более чем 25-летнюю историю наблюдений.

Основным поставщиком остается Япония с долей 35,3%, хотя ее показатель постепенно снижается. На втором месте – Южная Корея (23%), а замыкают тройку лидеров Китай(17,6%), заметно нарастивший присутствие в этом сегменте. Также в пятерку лидеров также вошли Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%). Среди ввезенных иномарок самой популярной моделью оказался минивэн Honda Freed.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.11.2025 
Фото:Depositphotos
