Названы самые популярные автомобили в России в ноябре

«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского авторынка

На 46-й неделе 2025 года, с 10 по 16 ноября, в России было продано 505 новых автомобилей марки BMW.

Благодаря этому немецкий премиум-бренд смог войти в десятку самых востребованных на отечественном авторынке.

Лидерство, как и прежде, удерживает отечественная марка Lada, продажи которой за прошедшую неделю составили 6306 автомобилей. Далее в списке расположились китайские бренды Haval и Geely с результатами 4105 и 2171 проданных единиц соответственно.

Немного не хватило бренду Tenet, который на четвертой позиции с объемом продаж 2133 единицы. На пятом месте находится белорусская компания Belgee, реализовавшая 1751 автомобиль.

В десятку самых популярных также вошли китайский Сhangan с 1044 агрегатами, японская Toyota – 1039, а также отечественный Solaris с 839 и китайская Chery с 810 автомобилями. Всего за рассматриваемый период в России было реализовано 28 775 новых легковых машин, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 11,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

«За рулем» можно смотреть на YouTube