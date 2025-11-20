#
Почему новый автомобиль нельзя вернуть в салон просто потому, что он разонравился

Петр Шкуматов рассказал, когда можно расторгнуть договор купли-продажи авто

Многие покупатели ошибочно полагают, что, как и любой другой товар, машину можно вернуть в салон в течение двух недель, если она просто не понравилась.

Автоэксперт Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов», поясняет, что вернуть новый автомобиль по причине того, что он разонравился, невозможно, так как он относится к категории технически сложных товаров.

Эксперт ссылается на специальный перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену, утвержденный Правительством России. В этом документе четко указаны автомобили, мототехника, прицепы и номерные агрегаты. Для этой категории действует особый правовой режим, установленный законом «О защите прав потребителей».

Тем не менее, в течение первых 15 дней с момента покупки при обнаружении любого недостатка, который не был оговорен продавцом заранее, потребитель вправе отказаться от договора купли-продажи. Можно потребовать либо возврата уплаченных денег, либо замены автомобиля на аналогичный или другую модель с перерасчетом стоимости.

Важно, что, по разъяснению Верховного суда, в этот период не имеет значения, насколько серьезен обнаруженный дефект. Ключевое значение имеет сам факт его наличия, при условии, что он не вызван неправильной эксплуатацией со стороны владельца.

Эксперт также опровергает распространенное заблуждение, будто факт эксплуатации автомобиля лишает права на возврат. Езда в обычном режиме не является основанием для отказа. Дилер может отказать в удовлетворении требования только в том случае, если докажет, что недостаток возник по вине самого автомобилиста – например, вследствие дорожно-транспортного происшествия или грубого нарушения правил эксплуатации транспортного средства.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
20.11.2025 
Фото:freepik / senivpetro
