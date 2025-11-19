#
Российский прокси-бренд ворвался в топ-5 по продажам
Может ли бензин стареть — мифы, ГОСТы и реальность
Made in Russia с китайским акцентом – половина авторынка «переобуется» к концу года
Российский прокси-бренд ворвался в топ-5 по продажам

Названы причины, по которым марка Tenet сумела за считаные месяцы выйти в топ-5

Высокая доступность и быстрая логистика из Китая – именно этим обусловлен успех Tenet на рынке, считают опрошенные источником эксперты.

За октябрь дилеры российского прокси-бренда продали 8632 машины – через это Tenet не просто попал в десятку, но и оказался на пятом месте в списке марок-бестселлеров, обойдя Chery, у которой всего 6566 проданных авто. Отметим, что под маркой Tenet продаются переименованные модели Chery, произведенные на бывшем калужском заводе Volkswagen, ныне «АГР». Продавать эти машины начали в августе текущего года – как раз через дилерские центры Chery.

Основа нынешних рекордных продаж Tenet – это модели Т4 и Т7, на них приходится 90% общего объема реализации.

Эксперты уверены, что прокси-марка будет укреплять позиции и в ближайшие 2-3 месяца способна обогнать по продажам не только Chery, но и белорусско-китайский Belgee, столь же стремительно взлетевший на российском авторынке около месяца назад. Сейчас Belgee испытывает дефицит популярных моделей у дилеров, и ситуация едва ли разрешится до Нового года, отмечают специалисты. При этом калужский завод «АГР» мощнее белорусского предприятия, а на машины Tenet распространяется программа господдержки.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
19.11.2025 
