Любовь россиян к «китайцам» вступила в фазу охлаждения

В октябре китайские автобренды потеряли 17% продаж в России

За октябрь 2025 года российские дилеры китайских брендов продали 80 737 машин против 96 849 годом ранее, то есть от года к году продажи снизились на 17%. При этом доля китайского автопрома в структуре авторынка РФ упала до 49% против 58% в октябре 2024 года.

Если сравнивать периоды январь-октябрь, то просадка еще больше – 28%.

Лидером в январе-октябре остается Haval, но и у него, и у остальных участников «большой четверки», продажи идут вниз: Haval просел на 16%, Chery – на 30%, Geely – на 41% и Changan – на 40%. На этом фоне успехи Jetour (+4%) и GAC (+5%) выглядят незначительными. Модели-бестселлеры каждого из брендов продаются значительно хуже, а частично удерживать спрос помогают новые или обновленные модели.

Китайские марки остаются крупным источником предложения, но уже не доминируют так безусловно, констатирует источник.

Эксперты отмечают, что весь китайский сегмент после взрывного роста 2023-2024 годов сейчас живет в режиме нормализации. Спрос в 2025 году более чувствителен к ценам и стоимости кредита. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем сегмент китайского автопром в РФ будет колебаться около доли в 50%, оставаясь системообразующим, но оставив позади монопольную фазу.

