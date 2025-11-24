Вы удивитесь: сколько китайских марок авто представлено на рынке РФ
К ноябрю 2025 года на российском авторынке официально представлены 38 китайских автобрендов, хотя в целом в стране можно найти более 60 марок из КНР, как утверждают специалисты компании «Рольф».
«В ноябре 2025 года в России можно было приобрести новые автомобили 38 брендов из Китая, которые имеют официальное представительство. В то же время на территории РФ представлены автомобили более 60 брендов китайского производства», – сообщили в пресс-службе компании.
При этом такие популярные марки, как Lixiang и Zeekr, не входят в список официально представленных.
«Наблюдается явная тенденция к увеличению числа китайских автопроизводителей на российском рынке. Это связано как с ростом известных брендов, так и с появлением новых суббрендов, нацеленных на потребителей в России», – добавили в «Рольфе».
Отсутствие официального представительства означает, что гарантия производителя невалидна, а запчасти поступают через параллельный импорт. Дилеры могут предлагать свои собственные гарантии, но официальный производитель не несет обязательств.
