Вы удивитесь: сколько китайских марок авто представлено на рынке РФ

#
К ноябрю 2025 года на российском авторынке официально представлены 38 китайских автобрендов, хотя в целом в стране можно найти более 60 марок из КНР, как утверждают специалисты компании «Рольф».

Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

«В ноябре 2025 года в России можно было приобрести новые автомобили 38 брендов из Китая, которые имеют официальное представительство. В то же время на территории РФ представлены автомобили более 60 брендов китайского производства», – сообщили в пресс-службе компании.

При этом такие популярные марки, как Lixiang и Zeekr, не входят в список официально представленных.

«Наблюдается явная тенденция к увеличению числа китайских автопроизводителей на российском рынке. Это связано как с ростом известных брендов, так и с появлением новых суббрендов, нацеленных на потребителей в России», – добавили в «Рольфе».

Отсутствие официального представительства означает, что гарантия производителя невалидна, а запчасти поступают через параллельный импорт. Дилеры могут предлагать свои собственные гарантии, но официальный производитель не несет обязательств.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

