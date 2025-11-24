В Гуанчжоу представили обновленный Mondeo с мощным «сердцем» и ИИ

Ford Mondeo 2025 года дебютировал с усиленным мотором 2.0 и обновленным дизайном

На стартовавшем 21 ноября автосалоне в Гуанчжоу 2025 компания Changan Ford официально представила обновленный седан Mondeo, который сочетает в себе элегантную эстетику, передовые цифровые технологии и впечатляющую динамику.

Модель лишилась раздельных фар, получив вместо них более обтекаемые и округлые блоки, которые гармонично сочетаются с новой решеткой радиатора, украшенной горизонтальными хромированными полосками.

Сохранив свой фирменный силуэт и двухцветную окраску кузова, Mondeo сбоку выглядит узнаваемо, а вот сзади притягивает взгляд стрельчатыми фонарями с трехсекционной световой сигнатурой, которая создает запоминающийся световой рисунок.

Ford Mondeo

Внутри салона водителя и пассажиров встречает футуристичная панель управления, центральным элементом которой является огромный 1,1-метровый сенсорный экран диагональю 27 дюймов.

Мультимедийная система впервые для модели получила встроенные карты Gaode Maps и поддержку Apple CarPlay. Голосовой помощник теперь понимает команды в любых ситуациях, а искусственный интеллект позволяет системе подстраиваться под привычки водителя.

Сердцем нового Ford Mondeo стал знакомый двигатель объемом 2.0 литра с турбонаддувом, однако его мощность была увеличена. Теперь силовой агрегат выдает 261 л.с., что превосходит показатель предыдущей версии.

