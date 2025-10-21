Мотор 2.5, АКП: этот седан считают последним по-настоящему надежным Фордом

Сергей Зиновьев рассказал, почему Ford Mondeo — разумный выбор на вторичке

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выделил надежные версии десятилетних престижных седанов возрасте около 10 лет со средним пробегом в диапазоне 150-200 тысяч км. В их числе – Ford Mondeo (пятого поколения), в котором сочетается доступная цена и большой еще запас прочности, а 1,5-2,5 млн рублей хватит, чтобы приобрести неплохой экземпляр.

Этот автомобиль часто называют последним по-настоящему надежным Фордом, созданным в «бензиновую эру».

Главные аргументы в пользу покупки Ford Mondeo – высокая надежность и защита от коррозии. Несмотря на отдельные проявления «бюджетности» в интерьере, автомобиль собран добротно и имеет отличную антикоррозийную защиту, что для десятилетней машины является серьезным преимуществом.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– По-настоящему ресурсным можно считать только одно сочетание агрегатов – в его основе базовый атмосферник 2.5 с распределенным впрыском и ресурсом под 400 тысяч км. На полпути придется поменять цепной привод ГРМ, а чуть позже – перебрать гидроавтомат 6F35 (тоже вполне благополучный). К сожалению, своими 150 силами двигатель приличествующей динамики не дает.

Динамику дают турбомоторы 2.0 семейства Ecoboost, но они менее надежные. Может быть, 300-350 тысяч км и выдержат, однако при этом наверняка изведут различными неполадками – ТНВД, форсунки, перепускной клапан турбины и выпускной коллектор здесь служат 100-120 тысяч км.

Таким образом, Ford Mondeo пятого поколения – это разумный и практичный выбор для тех, кто ищет просторный и комфортный бизнес-седан с запасом прочности.

Это почти идеальный вариант покупки на вторичном рынке, если сделать ставку на проверенную временем атмосферную версию 2.5 и быть готовым к мелким неисправностям в электрике.

Но есть и другие, не менее достойные модели на вторичке. Подробнее об этом — в полной версии статьи.