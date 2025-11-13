На автосалоне в Гуанчжоу представят почти сотню новинок

#
21 ноября в Гуанчжоу начнется Международная автомобильная выставка, на которой будет представлено 93 новых автомобиля. В целом, автопроизводители, включая как китайские, так и международные компании, привезут свыше тысячи машин, более половины из которых будут электрическими или гибридными.

Выставка в Гуанчжоу проводится ежегодно с 2003 года и в этом году станет уже 23-й по счету – во время пандемии коронавируса мероприятие несколько раз отменялось. Первый день, 21 ноября, будет посвящен СМИ, и именно тогда состоятся главные премьеры с ожидаемыми примерно ста новинками. С 22 по 30 ноября выставка откроется для широкой публики.

Организаторы мероприятия сообщили, что на стендах будет выставлено 1085 автомобилей, из которых 629 относятся к новым источникам энергии (NEV – гибриды и электромобили), что составляет 58% от общего числа. Для сравнения, в 2024 году в Гуанчжоу было представлено 1171 автомобиль, из которых 512 были электрифицированными, что составило 43,7%.

Среди европейских автопроизводителей, подтверждающих участие, можно отметить BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а из японских брендов – Toyota, Honda и Nissan. Американские компании Ford и General Motors также примут участие, в то время как Южную Корею представит Kia. Китайские марки, такие как Xpeng, Xiaomi и Li Auto, также обещали продемонстрировать свои новинки.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  Cnevpost.com
0