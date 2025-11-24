#
Представлен немецкий 5-метровый обновленный кроссовер-гигант для рынка Китая

Volkswagen Tavendor 2026 получил новые моторы и премиальный цифровой салон

В Гуанчжоу состоялась презентация обновленного SUV Volkswagen Tavendor.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Этот полноразмерный кроссовер, созданный совместным предприятием FAW-Volkswagen, серьезно обновлен и готовится к выходу на рынок в начале 2026 года. Автомобиль предлагается в двух версиях – классической и дерзкой R-Line, а его экстерьер получил совершенно новую переднюю часть и выразительную заднюю с фирменной световой полосой.

Габариты Tavendor впечатляют: при длине более пяти метров и колесной базе в 2980 мм он обещает исключительный простор внутри.

Салон превращается в высокотехнологичный кокпит благодаря трем экранам: 15-дюймовая медиасистема, цифровая приборная панель и отдельный 11,6-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Несмотря на внушительные размеры, кроссовер остается пятиместным, ориентированным на комфорт.

Покупателям будут доступны два мотора: мощностью 213 и 272 л.c. Оба агрегата работают в паре с современной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, что делает этот большой кроссовер не только комфортным, но и динамичным.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Autohome
24.11.2025 
Фото:Autohome
