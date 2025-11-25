Появились первые изображения «маленького» Гелендвагена

Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class впервые попал в объективы фотошпионов

Новый компактный Mercedes-Benz G-Class, который уже окрестили Baby G, впервые попал в объективы фотографов-шпионов. Несмотря на плотный камуфляж, в его облике без труда угадываются характерные черты легендарного старшего «Гелика».

У автомобиля 2026 года короткий капот, утопленные фары и большие колесные арки, но сохранены при этом все ключевые элементы ДНК бренда: угловатый силуэт, трехсекционная линия окон и запаска на задней двери.

Горден Вагенер, шеф-дизайнер Mercedes-Benz подтвердил, что нельзя кардинально менять культовые линии G-Class. Поэтому «младший брат» получит чуть иные пропорции, современную светотехнику, но останется легко узнаваемым.

Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class

Под стильным кузовом скрывается совершенно иная платформа. Ожидается, что для «малыша G» предложат современный интерьер с цифровыми дисплеями и высококачественными материалами.

Согласно инсайдерской информации, меньший G-Class будет базироваться на той же платформе MMA, что и недавно представленный CLA. Ожидается, что запас хода мини-G составит около 500 км. Вероятно, он также будет доступен с гибридным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, знакомым по CLA, с различными вариантами мощности. Все версии будут оснащены новой операционной системой MB.OS, которая объединяет все ключевые функции автомобиля.

