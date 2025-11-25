#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Появились первые изображения «маленького» Гелендвагена

Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class впервые попал в объективы фотошпионов

Новый компактный Mercedes-Benz G-Class, который уже окрестили Baby G, впервые попал в объективы фотографов-шпионов. Несмотря на плотный камуфляж, в его облике без труда угадываются характерные черты легендарного старшего «Гелика».

Рекомендуем
Новая Стратегия безопасности: чем она отличается от прежней

У автомобиля 2026 года короткий капот, утопленные фары и большие колесные арки, но сохранены при этом все ключевые элементы ДНК бренда: угловатый силуэт, трехсекционная линия окон и запаска на задней двери.

Горден Вагенер, шеф-дизайнер Mercedes-Benz подтвердил, что нельзя кардинально менять культовые линии G-Class. Поэтому «младший брат» получит чуть иные пропорции, современную светотехнику, но останется легко узнаваемым.

Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class
Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Под стильным кузовом скрывается совершенно иная платформа. Ожидается, что для «малыша G» предложат современный интерьер с цифровыми дисплеями и высококачественными материалами.

Согласно инсайдерской информации, меньший G-Class будет базироваться на той же платформе MMA, что и недавно представленный CLA. Ожидается, что запас хода мини-G составит около 500 км. Вероятно, он также будет доступен с гибридным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, знакомым по CLA, с различными вариантами мощности. Все версии будут оснащены новой операционной системой MB.OS, которая объединяет все ключевые функции автомобиля.

Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class (предполагаемый вид экстерьера)
Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class
Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class
Уменьшенный Mercedes-Benz G-Class
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:SB Medien
Количество просмотров 17
25.11.2025 
Фото:SB Medien
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3