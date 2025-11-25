3 декабря Клуб AutoBoss проведет итоговое заседание

Лидеры авторынка поделятся рецептами роста и обсудят будущее отрасли

Годы масштабных трансформаций автоотрасли позади, и теперь настало время для решительных действий. Лидеров автобизнеса приглашают стать частью главного события года – Итогового Клуба АвтоБосс, который пройдет 3 декабря 2025 года в Royal Blanc в Москве.

На этой профессиональной площадке собираются те, кто действительно двигает отрасль вперед. Вместе с ключевыми спикерами – крупнейшими дилерами и дистрибьюторами, а также представителями регуляторов (ЦБ РФ, Минтранс, Минпромторг) будут подведены итоги насыщенного периода с 2022 по 2025 год и сформированы рабочие сценарии на 2026 год.

Там будет не просто теория, а практические кейсы и проверенные инструменты от собственников успешных российских и казахстанских компаний, готовые рецепты для роста и оптимизации бизнеса.

Одной из центральных станет открытая дискуссия ведущих дистрибьюторов, которая задаст тон развитию рынка.

Отдельно директора по финансам и страхованию раскроют секреты, как превратить сервис и дополнительные услуги в основной драйвер прибыли в наступающем году. Но главная ценность мероприятия – живое общение.

Более 300 собственников и топ-менеджеров автобизнеса соберутся вместе, чтобы создать новые партнерства, совместные проекты и открыть возможности для поставок.

Подробная программа и регистрация уже на сайте мероприятия.