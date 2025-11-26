Li Auto объявила российские цены на три кроссовера

Компания Li Auto официально представила в РФ кроссоверы L6, L7 и L9 с ценами

Китайский автопроизводитель Li Auto готовится к официальному старту продаж на российском рынке, все необходимые разрешения (ОТТС) уже получены.

В преддверии начала продаж компания назвала рекомендованные розничные цены на свои модели. Так, кроссовер L6 будет доступен в комплектациях Pro от 6 890 000 рублей и Max от 7 190 000 рублей. Более крупный L7 предлагается в версиях Pro от 7 690 000 рублей и Ultra от 8 390 000 рублей, а топовый L9 Ultra будет стоить от 9 490 000 рублей.

Автомобили Li Auto (LiXiang) уже давно пришлись по душе российским покупателям, но ввозили их по серым схемам. Компания хочет переломить этот тренд и заявляет, что покупка автомобиля через официальный канал дает клиентам ряд преимуществ. Покупатели получают полностью легализованный автомобиль с уплаченным НДС, что гарантирует беспроблемную регистрацию в ГИБДД. Производитель предоставляет расширенную заводскую гарантию: 3 года или 100 000 км на автомобиль, 8 лет или 160 000 км на батарею и электропривод, а также 6 лет защиты от сквозной коррозии.

Каждый автомобиль оснащен слотом для российской SIM-карты для умных функций и интернета, а покупатель становится владельцем мастер-аккаунта для полного контроля через мобильное приложение. Все это уже включено в стоимость, как и регулярные обновления программного обеспечения «по воздуху».

В противовес этому, автомобили серого импорта лишены официальной гарантии, а их владельцам приходится самостоятельно оплачивать ремонт и обслуживание. Важные цифровые функции, такие как активация SIM-слота и мастер-аккаунта, в таких машинах часто недоступны или требуют дополнительной оплаты.

Для владельцев автомобилей, купленных ранее через параллельный импорт, Li Auto организовала специальную акцию – бесплатную зимнюю диагностику в сервисных центрах, которые будут обслуживать все автомобили марки по строгим стандартам и с использованием оригинальных запчастей.

