Популярный в РФ кроссовер обновился — смотрим видео!

Компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray

Кроссовер Geely Coolray для глобального рынка прошел фейслифт – компания Geely анонсировала его появление в официальном видеоролике.

Решения по внешности и салону в точности повторяют те, что были показаны пару недель назад в вышедшем на китайский рынок Binyue L Battle Edition, также фигурировавшем в СМИ под названием Coolray L Battle. Фактически, обновление для китайского рынка стало глобальным – именно так будет выглядеть «мировая» обновленная версия модели Geely Coolray, очень популярной на рынке России.

По внешности изменения свелись к новым бамперам, спортивному обвесу и модифицированному спойлеру на крышке багажника.

В салоне появились мультимедийный монитор 14,6" и цифровая приборка 8,8". По технике – без изменений: в КНР машины оснащаются бензиновым турбо 1.5 на 181 л.с. (в РФ этот мотор развивает 147 л.с.) в содружестве с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

Ранее сообщалось, что актуальный для РФ Coolray исчез с официального сайта, дилеры распродают машины 2024 года.

