#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

В декабре в Москве пройдет форум, посвященный IT- и AI-решениям в автобизнесе

«ИИ-революция — 2025»: всё об искусственном интеллекте в автобизнесе

4 декабря в Москве состоится крупное мероприятие, посвященное IT- и AI-решениям в автобизнесе – форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Организатором является агентство «Автостат», а стратегическим информационным партнером выступает издание «За рулем».

Рекомендуем
Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

На конференции будут рассматриваться реальные примеры использования искусственного интеллекта в автотранспорте. В одной из презентаций речь пойдет о ИИ-агентах в чатах и их помощи в снижении нагрузки на сотрудников и увеличении конверсии.

Другой кейс продемонстрирует, как технологии могут ускорить процесс автокредитования – клиент сможет заполнить анкету через Госуслуги за 2 минуты и получить решение от банка за 5 минут. Документы при этом можно будет подписывать удаленно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроме того, темой одной из дискуссий станет использование ИИ в работе автодилеров.

Эксперты поделятся рекомендациями по эффективному применению технологий для увеличения прибыли, управления бизнесом и анализа конкурентов. В завершение мероприятия один из участников поделится своим опытом оптимизации работы дистрибьютора и дилеров с использованием современных инструментов.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  пресс-служба агентства «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба агентства «Автостат»
Количество просмотров 39
26.11.2025 
Фото:пресс-служба агентства «Автостат»
Поделиться:
Оцените материал:
0