В декабре в Москве пройдет форум, посвященный IT- и AI-решениям в автобизнесе
4 декабря в Москве состоится крупное мероприятие, посвященное IT- и AI-решениям в автобизнесе – форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Организатором является агентство «Автостат», а стратегическим информационным партнером выступает издание «За рулем».
На конференции будут рассматриваться реальные примеры использования искусственного интеллекта в автотранспорте. В одной из презентаций речь пойдет о ИИ-агентах в чатах и их помощи в снижении нагрузки на сотрудников и увеличении конверсии.
Другой кейс продемонстрирует, как технологии могут ускорить процесс автокредитования – клиент сможет заполнить анкету через Госуслуги за 2 минуты и получить решение от банка за 5 минут. Документы при этом можно будет подписывать удаленно.
Кроме того, темой одной из дискуссий станет использование ИИ в работе автодилеров.
Эксперты поделятся рекомендациями по эффективному применению технологий для увеличения прибыли, управления бизнесом и анализа конкурентов. В завершение мероприятия один из участников поделится своим опытом оптимизации работы дистрибьютора и дилеров с использованием современных инструментов.
