Экология
В России сильно подешевели электромобили с пробегом

«Авито Авто»: средняя стоимость б/у электрокаров упала на 22% за год

Средняя цена на электромобили с пробегом в России в 2025 году уменьшилась на 22,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 3,5 млн рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто», проанализировав объявления на своей платформе.

Среди конкретных моделей заметно подешевели Hongqi E-HS9 (-28,1%; 5 млн руб.), Evolute i-Pro (-20,4%; до 1,29 млн руб.), Tesla Model X (-17,3%; 4,3 млн руб.) и Model S (-15,7%; до 2,95 млн руб.), а также Zeekr 001 (-14,9%; до 5,19 млн руб.).

Наибольшей популярностью среди клиентов в 2025 году пользовались электромобили брендов Zeekr, Tesla, Nissan, Volkswagen и Evolute. В числе самых покупаемых моделей – Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model S. В десятке популярных электрокаров также оказались Tesla Model Y, Evolute i-PRO, Tesla Model X, Zeekr X и Hongqi E-HS9.

Цены на электромобили зависят от колебаний стоимости конкретных моделей и изменений на рынке. Чем больше становится выбор доступных версий определенных моделей или бюджетных автомобилей конкретных брендов, тем ниже их средняя цена.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:freepik / vecstock
26.11.2025 
Фото:freepik / vecstock
