АВТОВАЗ вернется к пятидневке: что будет с зарплатой сотрудников

АВТОВАЗ планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года

АВТОВАЗ собирается вернуться к пятидневной рабочей неделе в январе 2026 года, что связано с увеличением производственных объемов.

Пресс-служба отметила, что при этом зарплата сотрудников будет восстановлена до 100%.

В компании подчеркнули, что сокращения работников не планируются, набор новых сотрудников продолжается, а количество увольнений по собственному желанию стало меньше по сравнению с прежними месяцами.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
27.11.2025 
Фото:АВТОВАЗ
