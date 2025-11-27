АВТОВАЗ вернется к пятидневке: что будет с зарплатой сотрудников
АВТОВАЗ планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года
АВТОВАЗ собирается вернуться к пятидневной рабочей неделе в январе 2026 года, что связано с увеличением производственных объемов.
Пресс-служба отметила, что при этом зарплата сотрудников будет восстановлена до 100%.
В компании подчеркнули, что сокращения работников не планируются, набор новых сотрудников продолжается, а количество увольнений по собственному желанию стало меньше по сравнению с прежними месяцами.
27.11.2025
