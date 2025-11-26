Максим Соколов: идет резкое снижение рынка

Глава АВТОВАЗа ждет в 2026 году давления жестких условий на авторынок России

Максим Соколов, глава АВТОВАЗа, заявил, что жесткие внешние условия будут продолжать оказывать негативное влияние на российский автопром в следующем году.

«В условиях макрофинансовой нестабильности, высокой процентной ставки Центрального банка, ужесточения кредитных требований и жесткого демпинга со стороны китайских автомобилей наблюдается резкое снижение рынка. Такие условия окажут давление на наш рынок и в 2026 году», – отметил Соколов.

Тем не менее, он добавил, что компания продолжает инвестировать и развивать свой модельный ряд, выполнив условия специального инвестиционного контракта.

В 2023 году в рамках СПИК АВТОВАЗ перевыполнил условия контракта на 30%: вместо планируемых 100 млрд рублей инвестиций до 2030 года, к 2025 году их общий объем достигнет 133 млрд рублей.

