Максим Соколов: идет резкое снижение рынка
Максим Соколов, глава АВТОВАЗа, заявил, что жесткие внешние условия будут продолжать оказывать негативное влияние на российский автопром в следующем году.
«В условиях макрофинансовой нестабильности, высокой процентной ставки Центрального банка, ужесточения кредитных требований и жесткого демпинга со стороны китайских автомобилей наблюдается резкое снижение рынка. Такие условия окажут давление на наш рынок и в 2026 году», – отметил Соколов.
Тем не менее, он добавил, что компания продолжает инвестировать и развивать свой модельный ряд, выполнив условия специального инвестиционного контракта.
В 2023 году в рамках СПИК АВТОВАЗ перевыполнил условия контракта на 30%: вместо планируемых 100 млрд рублей инвестиций до 2030 года, к 2025 году их общий объем достигнет 133 млрд рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.
