28 ноября
Водителям дали семь советов по подготовке автомобиля к зиме
Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками
Водителям дали семь советов по подготовке автомобиля к зиме

Эксперт Родионов рассказал, как подготовить машину к холодам

Автоэксперт Никита Родионов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к зимним условиям.

По его словам, подготовку нужно начинать с полной профессиональной диагностики машины. Эксперт настоятельно советует пройти комплексную проверку всех систем, как минимум нужно сделать диагностику ходовой части. Родионов также подчеркивает важность проверки и подготовки аккумулятора, его нужно зарядить или, если потребуется, заменить.

Эксперт указал на критическую важность моторного масла, так как его вязкость увеличивается при низких температурах, что затрудняет прокачивание смазки по каналам двигателя. Он рекомендует использовать маловязкие зимние масла, такие как 0W-30 или 5W-40.

Система охлаждения также требует внимания: антифриз должен иметь соответствующую температуру замерзания и содержать ингибиторы коррозии. Эксперт отметил, что шины являются важным элементом для обеспечения безопасности, так как летние покрышки при холоде становятся жесткими и теряют сцепление, в то время как зимние шины остаются эластичными при температурах до −30 градусов по Цельсию благодаря своему составу.

Родионов также рекомендует проверить тормозную систему, так как влага в старой тормозной жидкости может кристаллизоваться и заблокировать магистрали. Он советует осмотреть резиновые уплотнители дверей и багажника, обработав их силиконом, чтобы избежать примерзания. Наконец, для регионов с активным использованием солей и хлоридов полезна антикоррозийная обработка днища и арок автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник: Российская газета
