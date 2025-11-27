Минивэн от Geely установил мировой рекорд: подробности и видео

Минивэн Geely Galaxy V900 попал в книгу Гиннесса, вместив 42 человека

Минивэн Geely Galaxy V900, который был представлен на автосалоне в Гуанчжоу, не только оказался в центре внимания, но и был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса как транспортное средство, способное вместить наибольшее количество пассажиров.

В его салоне разместились 42 танцовщицы. Это достижение было зафиксировано 27 октября, однако компания сообщила об этом событии только недавно, когда модель была готова к выходу на рынок.

Но такая вместимость не выглядит столь впечатляющей на фоне аналогичных рекордов в других сегментах. Например, в 2015 году в Toyota Rav4 удалось разместить 41 человека, а в Volkswagen Campervan – 50 пассажиров.





Geely Galaxy V900 является обновленной версией минивэна Geely Galaxy LEVC L380, который ранее продавался как электромобиль под брендом LEVC (входит в состав Geely). Размеры новинки составляют 5360 × 1998 × 1940 мм, а колесная база равна 3200 мм. В сравнении с электрической версией модель увеличилась в длину на 44 мм и имеет расширенную базу на 15 мм.

Гибридная установка состоит из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с., который функционирует как генератор для подзарядки тяговой батареи. Запас хода на электротяге составляет 172, 195 и 202 км.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

