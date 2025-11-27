#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
27 ноября
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России...
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
27 ноября
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
Дан старт самой престижной автомобильной премии...
Nissan Teana
27 ноября
Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei
В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan...

Минивэн от Geely установил мировой рекорд: подробности и видео

Минивэн Geely Galaxy V900 попал в книгу Гиннесса, вместив 42 человека

Минивэн Geely Galaxy V900, который был представлен на автосалоне в Гуанчжоу, не только оказался в центре внимания, но и был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса как транспортное средство, способное вместить наибольшее количество пассажиров.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

В его салоне разместились 42 танцовщицы. Это достижение было зафиксировано 27 октября, однако компания сообщила об этом событии только недавно, когда модель была готова к выходу на рынок.

Но такая вместимость не выглядит столь впечатляющей на фоне аналогичных рекордов в других сегментах. Например, в 2015 году в Toyota Rav4 удалось разместить 41 человека, а в Volkswagen Campervan – 50 пассажиров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ


Geely Galaxy V900 является обновленной версией минивэна Geely Galaxy LEVC L380, который ранее продавался как электромобиль под брендом LEVC (входит в состав Geely). Размеры новинки составляют 5360 × 1998 × 1940 мм, а колесная база равна 3200 мм. В сравнении с электрической версией модель увеличилась в длину на 44 мм и имеет расширенную базу на 15 мм.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Гибридная установка состоит из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с., который функционирует как генератор для подзарядки тяговой батареи. Запас хода на электротяге составляет 172, 195 и 202 км.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 49
27.11.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0